К 2021 году реконструируют Соборную площадь в Арзамасе. Фото: АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера».

В рамках соглашения между Федеральным агентством по туризму и правительством Нижегородской области Соборная площадь в Арзамасе, а также прилегающие к ней территории и улицы планируется реконструировать в 2021 году. Об этом сообщает АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера».

По проекту архитектурный стиль Соборной площади и ее торговых функций будет сохранен, павильоны, не подходящие под общую концепцию, при необходимости планируется заменить на мобильные киоски, созданные в старинной манере. На прилегающей территории установят фонари, скамейки, ограждения и каменные клумбы, созданные в едином стиле. Также предусмотрено мощение площади и улиц.

В настоящее время ведется разработка сметы, её завершение планируется до конца 2020 года. Подрядчиком выбран Московский архитектурный институт.

Работы на данном объекте станут очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

- Вместе с федеральными органами власти мы проделали огромную работу по подготовке перечня мероприятий по развитию кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». С самого начала мы ориентировались на целостную концепцию, которая включает в себя не только культурную составляющую, но и серьезные инфраструктурные проекты. В основном это строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство. Наша задача — создать условия для качественных перемен в муниципалитетах-участниках кластера, которые должны почувствовать как туристы, так и жители, - ранее заявлял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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