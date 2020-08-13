Пожарные учения прошли в торговом центре «Фантастика» в Нижнем Новгороде

13 августа 2020 года в ТЦ «ФАНТАСТИКА» состоялись масштабные показательные пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Во время тренировочных учений обыгрывалась ситуация, в которой вследствие короткого замыкания произошло возгорание в одном из ресторанов ТРЦ. Загорелась мебель и отделочные материалы, в помещении стали распространяться токсичные вещества.

Администрация и руководство объекта провели эвакуацию людей в безопасную зону, в то время как на место вызова прибыла мотогруппа экстренного реагирования пожарных.

При проведении проверки здания было спасено пятеро человек. Двух людей обнаружили внутри здания и вывели наружу в масках для спасаемых. Одного нашли с помощью квадрокоптера на крыше здания и спустили с помощью автолестницы. Еще один пострадавший не мог двигаться, и его выносили на носилках. Кроме того, другой условно пострадавший человек находился на втором этаже, заполненном дымом, для его спасения пожарным пришлось развернуть «куб жизни».

В результате проведенных учений был показан высокий уровень подготовки пожарных и персонала торгового центра.

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