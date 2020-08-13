В Нижегородской области снова станет возможна диспансеризация взрослого населения

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о возобновлении профилактических осмотров и диспансеризации взрослых нижегородцев. Ранее диспансеризация была приостановлена из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Исключением на данном этапе станут граждане в возрасте 65 лет и старше, а также лица из группы риска - те, у кого есть хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

- На данный момент одной из основных задач при организации проведения профосмотров и диспансеризации является минимизация рисков, связанных с коронавирусом. Поэтому прием будет вестись по предварительной записи, - подчеркнул Глеб Никитин.

Записываться в поликлинику пациенты также будут дистанционно. А те, кто уже переболел коронавирусом, смогут пройти медосмотр только при отсутствии симптомов заболевания.

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