Подрядчику выписали штраф в 400 тысяч рублей за несанкционированную свалку возле ЖК «Окский берег». Фото: пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия

В мае 2020 года была совершена проверка по факту размещения старого асфальтобетонного покрытия на необорудованной площадке в районе ЖК «Окский берег» Богородского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия.

В ходе расследования было установлено, что подрядная организация ООО «Автобелстрой» размещала отходы, образовавшиеся при снятии старого дорожного покрытия, на территории без твердого покрытия. Это привело к тому, что порядка 1480 квадратных метров плодородного слоя почвы оказались перекрыты отходами производства и потребления.

По результатам административного расследования ведомство оштрафовало подрядчика на 400 тысяч рублей и вынесло постановление об обязательном устранении выявленных нарушений.

Вопрос находится под наблюдением Управления Росприроднадзора. Постановление ещё не вступило в силу.

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