В нижегородском парке «Швейцария» будет осуществляться контроль за действиями подрядчика. Фото: администрация города Нижнего Новгорода

Тема совместного контроля стала главенствующей на встрече нижегородских общественников с и.п. главы города Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым и председателем Нижегородского областного отделения «Всероссийского общества охраны природы» Татьяной Созонтьевой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Мы приняли решение взять под контроль все, что делается в парке «Швейцария». Мы давали ряд замечаний на этапе подготовки проекта, и он был доработан. Сейчас проверили, что происходит с краснокнижными растениями. Их огородили на момент производства работ. Также огорожены все деревья, которые растут рядом с перекладкой линий электропередач и других коммуникаций. Смотрели, как переезжают звери из зоопарка «Мишутка». Мы и дальше будем сопровождать каждое действие, - сообщила Татьяна Созонтьева.

Эксперты Всероссийского общества охраны природы примут участие в экологическом контроле за благоустройством парка «Швейцария» и поделятся огромным опытом работы в этой сфере.

- Я предложил коллегам подписать соглашение и осуществлять контроль за ходом благоустройства парка «Швейцария» со стороны общества. Предложение было поддержано, вместе будем двигаться к качественному результату, - сообщил Юрий Шалабаев.

Известно, что ВООП и дальше продолжит развивать сотрудничество с городом и всесторонне затронет охрану природы в Нижегородской области, а также будет открытым для участия горожан.

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