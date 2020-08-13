В 35 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 25 382 человека, в Нижнем Новгороде из них проживают 12 407 человек, а 12 975 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Самыми зараженными территориями в Нижегородской области по-прежнему остаются Дзержинск (2 162 человека) и Павловский район (1 324 человека). Следом идёт Бор (932 человека) и Богородский район (688 человек).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе (2 915 человек), а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (765 человек).

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