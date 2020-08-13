Нижегородская область находится в тройке лидеров среди регионов РФ по числу выздоровевших от коронавируса

По данным регионального минздрава на 13 августа 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 222 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 22 221 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

За последние сутки было выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 25 382 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 421 человека. За минувшие сутки не справились с болезнью еще трое нижегородцев.

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по числу выздоровевших от COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.