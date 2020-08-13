Нижегородская область лидирует в рейтинге упоминаний СМИ в контексте нацпроектов

За июль 2020 года Нижегородская область стала одним из наиболее упоминаемых в СМИ регионов в контексте нацпроектов. Об этом стало известно благодаря исследованию "Медиалогии", которое было проведено специально для портала «Будущее России. Национальные проекты», сообщает ТАСС.

Нижегородская область занимала лидирующее положение в рейтинге упоминаний СМИ в конце прошлого года, а также в предыдущие месяцы 2020 года. С результатом 7,9 тысяч сообщений нашему региону удалось удержать главенствующую позицию и за июль 2020 года.

Темы, которые стали наиболее освещаемыми со стороны СМИ – это возможности внесения изменений в нацпроект "Экология", проект "Оздоровление Волги", а также устранение Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде.

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