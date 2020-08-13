Дольщикам ЖК «На Гончарова» в Нижнем Новгороде выплатят денежные компенсации

Совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства рассмотрел вопрос о достройке пяти домов ЖК «На Гончарова» и двух домов ЖК «Европейский» в Нижнем Новгороде. Было принято решение выплатить денежную компенсацию владельцам квартир ЖК «На Гончарова», так как достраивать объект оказалось невыгодно. Владельцам квартир в ЖК «Европейский» повезло больше, объект всё-таки собираются достроить. Об этом сообщают пресс-служба ФОНД214.

- Сегодня мы провели Наблюдательный совет и приняли решения, которые позволят восстановить в правах более 1,2 тысячи дольщиков в 15 домах. По 10 домам мы выплатим компенсации, а еще 5 домов достроим, – сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Теперь дольщики ЖК «На Гончарова» должны получить денежные выплаты до конца 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.