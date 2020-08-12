Глеб Никитин: «Почти 16 тысяч нижегородских педагогов получат выплаты за классное руководство»

Около 16 тысяч нижегородских педагогов получат выплаты за классное руководство. Об этом сообщила сегодня, 12 августа, пресс-служба регионального правительства. Источник приводит слова главы региона Глеба Никитина: "На эти цели региону выделяется 416,5 млн рублей".

Прошедшие месяцы вместили в себя колоссальное количество событий, но это никак не помешало . В сентябре школьникам и педагогам предстоит вернуться к учебному процессу в очном формате с условием соблюдения всех новых требований безопасности. Уверен, что дополнительные выплаты станут стимулом для классных руководителей еще более ответственно подойти к работе», - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, средства на выплаты педагогам будут в сентябре направлены в муниципалитеты.

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