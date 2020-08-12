Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Глеб Никитин: «Почти 16 тысяч нижегородских педагогов получат выплаты за классное руководство»

На эти цели региону выделено 416,5 млн рублей
Елена ЛазареваЕленаЛазарева
КомментироватьОставить комментарий

Около 16 тысяч нижегородских педагогов получат выплаты за классное руководство. Об этом сообщила сегодня, 12 августа, пресс-служба регионального правительства. Источник приводит слова главы региона Глеба Никитина: "На эти цели региону выделяется 416,5 млн рублей".

Прошедшие месяцы вместили в себя колоссальное количество событий, но это никак не помешало . В сентябре школьникам и педагогам предстоит вернуться к учебному процессу в очном формате с условием соблюдения всех новых требований безопасности. Уверен, что дополнительные выплаты станут стимулом для классных руководителей еще более ответственно подойти к работе», - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, средства на выплаты педагогам будут в сентябре направлены в муниципалитеты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.