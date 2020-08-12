Нижегородский долгострой на Мельникова планируется ввести в эксплуатацию до конца месяца

По словам замгубернатора, есть ряд замечаний к застройщику, на устранение которых ему дан недельный срок. ФОТО предоставлено пресс-службой областного правительства

Долгострой на Мельникова, 26а в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию до конца месяца. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства, передавая слова замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

Выездное совещание с участием представителей областного правительства, депутата госдумы Натальи Назаровой, инвестора и дольщиков состоялось на строительной площадке.

По словам замгубернатора, есть ряд замечаний к застройщику, на устранение которых ему дан недельный срок.

«Замечания незначительные, они в основном касаются благоустройства, слаботочных систем и систем электроснабжения», - подчеркнул Сергей Морозов и подчеркнул, что введение дома в эксплуатацию планируется до конца августа.

На данный момент на объекте ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, устраняются замечания, выданные региональной инспекцией Госстройнадзора. Ввод 16-этажного многоквартирного дома в эксплуатацию позволит восстановить права 89 граждан – участников долевого строительства.

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