Рынок труда в Нижегородской области начинает восстанавливаться

С середины июня в Нижегородской области замедлился рост регистрируемой безработицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как сообщил глава региона, в мае отмечался еженедельный прирост численности безработных на уровне 4,5 тысяч человек. К середине мая этот показатель достиг рекорда – 8,7 тысячи человек зарегистрировались в качестве безработных.

В последние недели замечено значительное снижение темпа прироста безработных – он остановился на отметке в среднем 2 тысячи человек в неделю. А за последнюю неделю численность безработных увеличилась на 1000 человек.

- В целом можно сказать, что рынок труда постепенно начал выходить из трудной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, - считает Глеб Никитин. - Несмотря на продолжающийся общий рост численности безработных, динамика постановки их на учет идет на убыль, - отметил глава региона и добавил, что количество снятых с учета безработных также увеличивается.

Для справки: больше всего уволенных граждан трудились до пандемии в сфере сервиса и торговли, бизнес-администрировании и на транспорте. Менее всего пострадали сотрудники IT, сельского хозяйства, здравоохранения.

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