Глеб Никитин: «Решение о выделении 5 млрд на школьные автобусы – реальная поддержка автопрома»

Нижегородская область может закупить школьные автобусы, благодаря решению правительства России о выделении регионам дополнительных средств на эти цели. Как отметил глава региона Глеб Никитин, выделение денежных средств – это реальная поддержка автопрома.

Как подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин, всего будет направлено около 5 млрд рублей на закупку не менее 2100 автобусов.

«Хочется поблагодарить правительство России, Михаила Мишустина и Дениса Мантурова. Эта мера не только даст возможность обновить парк школьных автобусов, но и поддержит наши автопредприятия. Причем речь идет и о десятках смежников, которые также столкнулись с серьезными трудностями», - отметил Глеб Никитин.

Как сообщил губернатор Нижегородской области, за последние годы уже было проведено серьезное обновление парка. На сегодняшний день для школ региона требуется закупить еще более 120 автобусов.

«Уверен, что выделение дополнительных средств правительством России поможет в решении этой задачи. Мы видим, как нуждаются школы в новом транспорте. Это не только комфорт, но и безопасность», - добавил Глеб Никитин.

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