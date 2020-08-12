В Шарангском районе Нижегородской области в рамках нацпроекта капитально отремонтировали разрушенную дорогу

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Шарангском районе было отремонтировано дорожное покрытие на трассе Роженцово-Поздеево-Старая Рудка-Барышники. Общая протяженность участка - 2,5 км. Работы приняли специалисты ГУАД совместно с сотрудниками ГИБДД.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на севере области все дорожные объекты сдаются вовремя. Данный конкретный участок был изношен на 80%, и 200 машин, которые ежедневно проходят по этой дороге, восстановлению авфальтового покрытия, естественно, не способствовали.

«Ремонт позволил решить проблему, теперь к деревням ведет хорошая и качественная дорога, соответствующая всем требованиям ГОСТа», - отметил глава региона. В рамках ремонта было уложено новое асфальтобетонное покрытие, обочины укреплены щебнем. Стоимость работ по госконтракту составила 12,2 млн рублей.

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