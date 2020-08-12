Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода будет выбран по конкурсу

Объявлен конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности заместителя главы города Нижнего Новгорода. В подчинении у него будут департаменты образования, культуры и спорта, а также социальной политики. Об этом сообщил источник в департаменте кадровой политики администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, на замглавы будут возложены серьезные обязанности. Именно поэтому к кандидатам предъявляются высокие требования: высшее образование, стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее четырех лет, знание законодательства, основ экономики, управления и организации труда, наличие широкого спектра управленческих компетенций.

По мнению Шалабаева, конкурс поможет выявить наиболее подходящих кандидатов. Для регистрации на предварительном этапе нужно зарегистрироваться на портале «Команда Правительства» и выполнить предложенные там задания (загрузить информацию, пройти тестирование). Те, кто прошел предварительный отбор, переходит на следующий этап – углубленной диагностики. Прошедшие и этот этап кандидаты будут включены в кадровый резерв.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.