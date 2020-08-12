Нижегородские вузы готовы к началу учебного года в очном режиме

Все нижегородские вузы готовы принять студентов в очном формате. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра образования, науки и молодежной политики Сергея Злобина.

Как сообщает источник, накануне, 11 августа, в министерстве состоялась встреча с руководителями вузов и территориального управления Роспотребнадзора. В частности, были представлены ПИМУ, НГЛУ им Добролюбова, ННГУ им. Лобачевского и другие вузы.

По словам руководителей вузов, в образовательных организациях проводится дезинфекция помещений, на входе в здание замеряют температуру. Внесены изменения в образовательный процесс, в том числе в график работы специализированных лабораторий, компьютерных классов, библиотек и читальных залов. В качестве одной из мер борьбы с распространением коронавирусной инфекцией аудитории закрепляются за отдельными учебными группами.

Как отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова, в целом ситуация с подготовкой вузов к началу учебного года в штатном очном режиме соответствует рекомендациям Роспотребнадзора России.

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