Бюджет Нижегородской области получит около 9,8 млрд рублей федеральных средств в августе 2020 года

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет на 2020 год. Сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета планируется увеличить почти на 9,8 млрд рублей. Из них 3,5 млрд выделены в качестве дотации для возмещения потерь по доходам и 2,8 млрд – на стимулирующие выплаты медработникам, работающим с коронавирусными больными.

Еще 182,9 млн рублей будут направлены на стимулирующие выплаты сотрудникам учреждений стационарного социального обслуживания, 962,9 млн – на пособия по безработице и 11,2 млн рублей – на поддержку производства масличных культур.

- Очень важно, что средства поступают и на такие цели, как дополнительные выплаты медицинским работникам, поддержка безработных граждан, - отметил Глеб Никитин.

Часть федеральных средств также будет направлена на сокращение доли загрязненных сточных вод и ликвидацию свалок. Кроме того, около 2,5 млрд рублей планируется выделить на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода.