В Нижнем Новгороде 12 августа дождливо и пасмурно

По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в среду, 12 августа, в Нижнем Новгороде прохладно - +15 градусов. Небо затянуто облаками.

К полудню температура воздуха незначительно поднимается - до 18 градусов, во второй половине дня возможны прояснения. В целом, синоптики в течение всего дня обещают дожди и местами – грозы. К позднему вечеру значительно похолодает – до +15 градусов.

Ветер северо-восточный и восточный, скорость 3-5 метров в секунду с порывами до 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность высокая, в течение дня и поздно вечером – до 91-92%.

Такая же неуютная, дождливая погода сохранится и завтра в течение дня. А в пятницу еще больше похолодает, в ночь с четверга на пятницу синоптики обещают сильный ливень и температуру воздуха не выше 13 градусов. Впрочем, потепление придет уже в выходные.

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