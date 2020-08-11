МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в Нижнем Новгороде и по области

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», вечером 11 августа местами по Нижегородской области и в областном центре ожидаются сильные дожди. Кроме того, вероятны грозы. Неблагоприятные погодные условия вероятны в ночь с 11 на 12 августа, а также утром 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сотрудники ведомства предупреждают – непогода может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, таких, как нарушения в работе систем ЖКХ, локальные подтопления, затопление ливневок, возникновение оползней, обрывы линий электропередач и другие. Кроме того, автомобилистам стоит быть особенно внимательными на мокрых дорогах в условиях плохой видимости.

Специалисты также советуют без необходимости не выезжать на личном транспорте, не купаться в водоемах, во время грозы отключить бытовые электроприборы и сотовые телефоны, держаться подальше от электропроводки, антенн, водопроводных кранов, одинокостоящих деревьев.

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