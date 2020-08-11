Глеб Никитин: «Более 200 дополнительных мест будет создано в школе №7 Арзамаса»

Более 200 дополнительных мест будет создано в школе №7 Арзамаса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Завершить строительство школы планируется к концу 2020 года, сообщил губернатор. А также добавил, что строительство позволить решить проблему «второй смены» в образовательных учреждениях региона. «В крупных городах области эта проблема еще сохраняется», - подчеркнул глава региона.

Напомним, в рамках нацпроекта «Образование» в текущем году в регионе появятся две новые школы - в с.Варнавино на 500 мест и на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде на 675 мест.

Как уточнили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, всего в 2020 году в регионе дополнительно появится 3175 мест в различных школах региона.

В частности, уже оформляет лицензию школа в микрорайоне «Цветы» в областном центре. Кроме пристроя к Арзамасской школе, ведется строительство школы в с.Хмелевицы на 300 мест.

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