Следственный комитет проводит проверку по факту гибели электромонтера

Следователи следственного отдела по Нижегородскому району проводят доследственную проверку по факту гибели электромонтера на производстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

По информации источника, в понедельник, 10 августа, электромонтер работал в котельной, расположенной на улице Деловой в областном центре. 35-летний мужчина получил удар током, и умер на месте проведения работ.

Следователи выясняют все обстоятельства дела, назначена судмедэкспертиза.

Также информация передана в государственную инспекцию труда. Инспекторы проверят, соблюдались ли нормы охраны труда, был ли обеспечен работник средствами индивидуальной защиты и проходил ли обучение по безопасности.

По результатам проверки СУ СК примет процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности - накануне выходных 73-летний тракторист утонул в яме с жидкими отходами. Трагедия случилась в Павловском районе.

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