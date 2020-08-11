Объявлена программа фестиваля уличного искусства «Место»

Фестиваль уличного искусства «Место» проводится в Нижнем Новгороде в четвертый раз, и в этом году он будет проходить с 20 по 23 августа. Фестиваль станет одним из событий в рамках подготовки к празднованию юбилея Нижнего Новгорода и проводится при поддержке «Центра 800». Это позволит значительно расширить программу фестиваля.

На фестиваль по традиции соберутся художники со всей России, кроме того, в нем примут участие и нижегородские художники. Помимо основной части фестиваля – стрит-арта, а программу вошли лекции и экскурсии для гостей и зрителей.

Официальный старт фестивалю будет дан 20 августа в 10.00. Полную программу фестиваля можно посмотреть в официальной группе в соцсети Вконтакте.

Для участия в качестве гостя необходима обязательная регистрация, так как в связи с коронавирусом количество мест в группах ограничено, и требуется обязательная регистрация гостей мероприятий фестиваля. Форма регистрации также есть в официальной группе фестиваля.

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