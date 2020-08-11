Участок дороги отремонтировали в Большемурашкинском районе

Специалисты Главного управления автомобильных дорог провели приемку работ по ремонту участка автодороги в Большемурашкинском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. Протяженность участка дороги Работки-Порецкое составила около 4,5 километров.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, этот участок соединяет несколько муниципальных районов, а также Нижегородскую область и Чувашию. Тем не менее, капремонта здесь не было уже 15 лет.

«Укладка нового асфальтобетонного покрытия позволит нам повысить безопасность дорожного движения, сделать комфортнее передвижение автомобилистов», - отметил глава региона.

Как сообщает источник, стоимость работ составила почти 81 миллион рублей. В рамках госконтракта подрядчик снял старое покрытие, уложил выравнивающий и верхний слои асфальтобетона как на саму дорогу, так и на съезды и карманы. На завершающем этапе работ была сделана разметка термопластиком.

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