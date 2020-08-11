Глеб Никитин проверил работы по расчистке Ковалихинского оврага

Аукцион по берегоукреплению и очистке русла Ковы запланирован на осень. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход работ по расчистке Ковалихинского оврага. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В процессе очистки специалисты укрепят русло реки Ковы, расчистят его от мусора. Кроме того, будет проведено благоустройство Ковалихинского оврага. Здесь уже снесли незаконные постройки, спилили ветхие и аварийные деревья, планомерно вывозится мусор.

Как подчеркнул губернатор региона Глеб Никитин, проблемы малых рек имеют долгую и печальную историю, в том числе и из-за того, что эти объекты «стоят на балансе» федерации. «Но это не значит, что на сложившуюся ситуацию нужно закрывать глаза», - отметил Глеб Никитин и добавил, что правительство региона разработало подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области». В подпрограмме, в частности, в качестве первоочередных объектов для очистки названы две реки Нижнего Новгорода – Гниличка и Борзовка.

«Проводим работу, чтобы забота о малых реках стала частью национального проекта «Экология» и регионам выделялось федеральное софинансирование. Пока же нужно использовать свои ресурсы для того, чтобы изменять ситуацию к лучшему», - почеркнул Глеб Никитин.

Ранее, напомнил и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, от мусора была очищена прибрежная зона реки Старки в Советском районе. В процессе очистки вывезли около 50 кубометров мусора.

Аукцион по берегоукреплению и очистке русла Ковы запланирован на осень. «Проведение работ улучшит и работу ливневой канализации в центральной части города. Сейчас русло Ковы в период сильных ливней постоянно забивается, возникает эффект «бутылочного горлышка». В результате происходит подтопление ряда улиц», - отметил Юрий Шалабаев.

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