Рассмотрение иска по делу бывшего главы администрации Нижнего Новгорода отложено

Арбитражный суд Нижегородской области отложил рассмотрение иска о признании банкротом бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Напомним, иск был подан ИФНС России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода. К заявлению не были приложены необходимые документы, в частности, уведомление о том, что остальным участникам дела направлены копии заявления в суд и приложенных к нему документов.

Кроме того, истец не предоставил справку о перечислении на счет вознаграждения финансовому управляющему. Сумма вознаграждения составляет 25 тысяч рублей, которые должны быть внесены на депозит суда.

На основании того, что не были предоставлены все необходимые документы, суд счел исковое заявление не соответствующим требованиям законодательства и отложил рассмотрение иска. Дело оставлено без движения до 21 августа.

Напомним, сумма иска к Кондрашову составляет чуть более одного миллиона рублей. Олег Кондрашов находится в розыске, до возбуждения уголовного дела о коррупции он переехал в США, и в России на данный момент заочно арестован.

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