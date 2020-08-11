Синий забор на Мызе уберут до 30 августа

Синий строительный забор на Мызе планиурется убрать до конца августа. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на своей странице в Инстаграм.

Комментируя один из постов губернатора, нижегородка пожаловалась на строительное ограждение на проспекте Гагарина между остановками «Сельхозакадемия» и «Завод Термаль». По словам подписчицы, забор на этом участке стоит полтора десятилетия и загораживает красивый вид на Мызинский мост.

В ответ глава региона заверил, что забор до 30 августа будет убран. В указанный срок арендатор должен освободить территорию и, соответственно, убрать за собой и синий забор. Земельный участок будет передан в ведение регионального минимущества, и в будущем его должны привести в порядок. Ранее глава Приокского района Михаил Шатилов пояснил, что в настоящее время участок находится в частной собственности. Следовательно, и содержание территории в надлежащем виде входит в его обязанности.

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