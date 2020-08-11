Нижегородские полицейские задержали рецидивиста

Мужчина, освободившийся из мест заключения только в июле текущего года, вновь задержан полицейскими за нападения на женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным источника, грабитель дважды срывал с женщин украшения. В первом случае жертвой ограбления стала 32-летняя нижегородка, рецидивист сорвал с нее золотую цепочку с ладанкой на Юбилейном бульваре в Сормовском районе.

Второй обратилась в полицию 30-летняя жительница Нижнего Новгорода, у которой бывший заключенный похитил золотую цепочку.

Общий ущерб от двух ограблений составил 40 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали по приметам 33-летнего неработающего жителя Балахнинского района, ранее неоднократно судимого за незаконное хранение наркотиков, кражу и грабёж. Из мест лишения свободы он освободился только в начале июля текущего года, и теперь с большой долей вероятности вернется в привычную ему среду обитания.

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