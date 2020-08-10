В Нижнем Новгороде выпустили на 80 социальных автобусов больше, чем в прошлом месяце

МП «Нижегородпассажиравтотранс» увеличил выпуск муниципальных автобусов на 80 единиц. В прошлом месяце Нижегородские маршруты обслуживали 420 единиц техники, теперь их количество возросло до 500. Об этом сообщает департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода

Вследствие режима самоизоляции и ограничительных мер, введенных из-за распространения COVID-19, с марта по июнь выпуск транспорта сократился на 40%, а пассажиропоток упал на 80%.

Было отмечено, что по мере снятия ограничений и роста пассажиропотока, увеличится и выпуск автобусов на маршруты 3, 99, 51, 65, 66, 69, 90, 95, 11, 40, 48, 64, 77, 85, 2, 16, 26, 61, 72 и другие.

Кроме того, увеличение произошло за счет компенсирования частных маршрутов в связи с прекращением действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок Лига-Транс, ИП Каргин. В настоящее время НПАТ временно обеспечивает выпуск маршрутов Т-71 - 30 единиц автобусов, Т-92 - 8 единиц, Т-63 - 10 единиц.

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