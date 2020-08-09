Крупный пожар произошел в посёлке Октябрьский на Бору

По сообщению ГУ МЧС России по Нижегородской области стало известно, что в 8 августа 2020 года в 23:29 произошло возгорание на улице Некрасова в поселке Октябрьский на Бору. В двухэтажном многоквартирном доме случился пожар, в результате которого была повреждена наружная стена дома и чердачное помещение. Пройденная огнем площадь составила 100 квадратных метров.

Как известно, в данном происшествии обошлось без погибших и пострадавших.

Точная причина пожара устанавливается.

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