Одна фура догнала другую на трассе М7 в Нижегородской области. Фото: ЧП и ДТП Дзержинск

ГУ МВД России по Нижегородской области сообщает, что 8 августа 2020 года на 384-м км автодороги М7 «Волга» в Нижегородской области в 22:20 столкнулись два грузовых автомобиля.

Согласно предварительной информации, 54-летний водитель одного из большегрузов не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик. В результате аварии виновник происшествия пострадал и был госпитализирован в больницу. Насколько известно, одна из фур ремонту не подлежит.

В настоящее время следственно-оперативная группа и ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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