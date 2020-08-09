В Нижегородской области было выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

По данным на 9 августа 2020 года, 21 576 жителей Нижегородской области с ранее подтвержденным диагнозом «COVID-19» здоровы, число новых выздоровевших пациентов составило 86 человек.

Отметим, что за последние сутки было выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 24 889 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 408 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще трое нижегородцев.

Напомним, что в Нижнем Новгород больше всего зараженных «COVID-19» по-прежнему на Автозаводе (2808 человек), а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (732 человек).

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