Работы по благоустройству парка РДК в Лыскове практически завершены Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Работы по благоустройству парка около районного Дворца культуры (РДК) в Лыскове завершены на 80%. Преображение общественного пространства проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», направленного на формирование комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Выделение федеральных средств на благоустройство является большим подспорьем для муниципалитетов в развитии городской среды, создании комфортных условий для жизни людей. В этом году мы планируем преобразить более 100 общественных пространств на территории региона. При этом главная задача – выполнить работы качественно, учитывая пожелания и потребности жителей, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По проекту благоустройства в парке были заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены детские площадки, а также оборудована зона отдыха со скамейками и урнами, вокруг которой появились световые деревья и качели. Выполнение работ по благоустройству территории парка РДК Лысково находится на заключительных этапах.

- На детских площадках дети уже активно играют. Мы же заканчиваем монтаж наружного освещения и пусконаладку системы видеонаблюдения. После этого парк будет полностью готов, - сообщил глава администрации Лыскова Игорь Добротворский.

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