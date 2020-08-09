Изменится движение на участке строительства транспортной развязки в деревне Ольгино

На участке строительства развязки в районе деревни Ольгино на пересечении автомобильной дороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, Р-158 Нижний Новгород – Саратов и проспекта Гагарина произойдут изменения в схеме дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Подрядчик строительства транспортной развязки завершил работы по устройству асфальтобетонных оснований правой стороны дороги - в направлении Богородска, и в ночь с 10 на 11 августа 2020 года приступит к работе по левой стороне дороги.

- Таким образом, если раньше автомобилисты двигались по левой стороне дороги, то теперь схема движения будет зеркальной. Мы открываем для движения правую сторону, а на левой начнутся ремонтные работы, - рассказал руководитель Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

По проекту ремонтных работ на данном участке дороги должно быть осуществлено снятие старого покрытия, прокладка коммуникаций и затем восстановление дорожного полотна.

Напомним, что двухуровневая транспортная развязка в районе Ольгино составит почти 1,5 км, и будет насчитывать от четырех до шести полос движения. Это позволит увеличить пропускную способность и решить проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода, со стороны проспекта Гагарина.

Ограничения движения в районе деревни Ольгино будет сохраняться до декабря 2020 года.

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