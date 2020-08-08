Проверка подготовки МКД к отопительному сезону продолжается в Нижегородской области

Госжилинспекция Нижегородской области продолжает проверку подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. Очередной рейд прошел в Семенове. Специалисты обследовали дома на улицах Володарского, Осипенко и Пионерской.

Как отметили специалисты, для эффективной и надежной эксплуатации в зимний период в жилом доме должны быть устранены неисправности на внутридомовых инженерных сетях, восстановлена целостность теплового контура. Готовность подтверждается также наличием актов проверки дымоходов и вентаканалов, договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

«В целом ситуация с качеством подготовки многоквартирных домов в Семенове удовлетворительная. У инспекции имеются незначительные замечания по трем жилым домам, управляющей компании дан срок для устранения», - отметила начальник Борского отела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Татьяна Слободянюк.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе изменены сроки проведения пробных пусков тепла. В 2020 году они завершатся 15 сентября.

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