Лук, картофель и подсолнечное масло подешевели в Нижегородской области

По данным Нижегородстата, за период с 27 июля по 3 августа 2020 году в Нижегородской области снизились цены на лук, картофель и подсолнечное масло. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Более всего подешевел картофель – на 15,5% (с 31,7 до 26,8 рубля за кг), на 6,2% (с 33,2 до 31,2 рубля за кг) в снизилась средняя цена на лук, на 2,8% упала стоимость подсолнечного масла (с 104,4 до 101,5 рубля за кг). Кроме того, с 27 июля в области снизились средние цены на говядину, свинину и сливочное масло.

При этом наиболее значительное увеличение цен (от 1,4% до 2,9% за кг) произошло на черный чай, сахар и пшеничный хлеб.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными. «Необоснованное завышение цен недопустимо», - отметил глава региона.

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