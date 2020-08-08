Еще 117 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 7 августа, в Нижегородской области зарегистрировано 117 случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель за последние несколько дней. Таким образом, регион вновь вошел в десятку антирейтинга по количеству заболевших по регионам России, заняв в ней последнее, 10 место.

Лидирует по традиции Москва – 691 заболевший, остальные регионы идут плотно, но с большим отрывом от «антилидера». Так, в Свердловской области, идущей на втором месте, 178 заболевших за сутки. В Иркутской области, которая всего на одну позицию опередила Нижегородский регион – 119 подтвержденных случаев коронавируса за сутки.

292 нижегородца за сутки полностью излечились от вируса, и таким образом количество выздоровевших почти достигло 21,5 тысячи человек – 21490 выздоровевший.

К сожалению, двое нижегородцев скончались, и таким образом пандемия унесла жизни 405 жителей Нижегородской области.

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