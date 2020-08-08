В Нижнем Новгороде отмечают День физкультурника

8 августа 2020 года на стадионе «Нижний Новгород» проходят торжественные мероприятия в честь Всероссийского Дня физкультурника. В нем принимают участие спортсмены и сотрудники нижегородского минспорта.

Сегодня же стартуют онлайн-мероприятия. Так, пользователи смогут поучаствовать в спортивном конкурсе в Instagram-аккаунте площадки «Спорт Порт». Для этого нужно запустить маску Sport Complex, записать видео с выполнением предлагаемого упражнения и выложить его в свой аккаунт, отметив аккаунты «Спорт Порт» и Министерства спорта Нижегородской области. Каждую неделю будет определяться победитель, который получит памятные призы.

Социальные сети: «Спорт Порт», Министерство спорта Нижегородской области.

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