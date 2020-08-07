На капитальный ремонт корпуса в ЦБ Арзамаса направлено более 57 млн рублей

В пятницу, 7 августа, начался капитальный ремонт инфекционного корпуса центральной городской больницы Арзамаса. На ремонт было выделено более 57 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской области со ссылкой на областной Минздрав.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», и, по словам главного врача больницы Александра Лаврова, работы начались в связи с возобновлением плановой стационарной помощи.

В рамках ремонта полностью заменят электрику, системы отопления и ХВС, пожарную сигнализацию и вентиляцию. Кроме того, капитально отремонтируют два лифта. Как сообщил Александр Лавров, в больнице капремонта не было уже тридцать лет.

- Ремонт будет способствовать улучшению условий работы медперсонала и лечения наших пациентов для их скорейшего выздоровления, - считает Александр Лавров.

На первом этапе начался демонтаж системы отопления и строительные работы на 3 этаже инфекционного корпуса.

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