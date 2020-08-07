39 школьных кооперативов планируется открыть в Нижегородской области

7 августа 2020 года министерство образования, науки и молодежной политики региона, министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов и Российский университет кооперации подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. В рамках соглашения на базе Арзамасского филиала Российского университета кооперации планируется создать ресурсный центр развития кооперации.

Пилотный проект ресурсного центра «Школьная кооперация» предполагает создание в сельских районах области школьных кооперативов. Кроме того, планируется создание в сельских школах «кооперативных классов», где уроки будут вести преподаватели Российского университета кооперации. Такие классы организуются в формате кружковой работы в школах и смогут выполнять роль центров подготовки юниоров для движения профмастерства WorldSkills по компетенции «Предпринимательство».

«В Нижегородской области планируется создание 39-ти школьных кооперативов в районных центрах. Это позволит увеличить оборот сельскохозяйственных земель в рамках школьной кооперации почти до 200 гектаров. Кроме того, мы решаем кадровый вопрос, проблему развития предпринимательских компетенций сельской молодежи и, по сути, реновации кадрового ресурса на селе. Но главная цель, которой мы хотим достичь, - это улучшение качества жизни людей», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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