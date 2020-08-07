Региональную кооперативную сеть создадут в Нижегородской области

7 августа 2020 года в Нижнем Новгороде правительство Нижегородской области, Центросоюз России и компания «Меркурий Ритейл» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Документ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов и заместитель председателя совета директоров «Меркурий Ритейл» и АО «ТК «Мегаполис» Сергей Кациев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

В рамках данного соглашения планируется реализовать пилотный проект создания в Нижегородской области региональной кооперативной сети.

«Для региона особенно важно развитие торговли в небольших и отдаленных населенных пунктах. На это есть запрос жителей. Не менее значимой задачей является расширение присутствия нижегородских товаров в торговых сетях. Это позволяет создавать новые рабочие места и обеспечивать уровень комфорта в сельской местности. Небольшие магазины с качественными товарами и сервисом являются очень востребованным форматом», - сказал Глеб Никитин.

«Меркурий Ритейл» планирует предоставить специальные льготные условия на товары для нижегородских кооператоров, а также совместно развивать систему выездной торговли в формате автолавок. В настоящее время с 24 райпо области ведется работа по развитию процедуры упрощенного доступа товаров потребкооперации к поставкам в торговую сеть «Меркурий Ритейл» по программе «Зеленый коридор».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.