Глеб Никитин и Дмитрий Зубов подписали соглашение о развитии потребкооперации

В пятницу, 7 августа 2020 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов и председатель правления Нижегородского облпотребсоюза Николай Пырков подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Основным направлением сотрудничества станет развитие сельских территорий и поддержка региональных товаропроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

По информации пресс-службы, соглашение продолжает ранее начатую работу правительства по развитию потребкооперации. «Документ предполагает создание условий, способствующих повышению качества обслуживания и социально-экономической защищенности населения, развитию личных подсобных и фермерских хозяйств», - говорится в релизе.

В частности, стороны договорились о внедрении прогрессивных технологий в сельскохозяйственной отрасли, поддержке местных товаропроизводителей, а также о стимулировании закупок у аграриев для дальнейшей переработки.

«Система потребкооперации всегда являлась и сейчас остается важным институтом общества, который играет еще и социальную роль, позволяя обеспечить доступ к разнообразным услугам в самых отдаленных уголках нашей страны. Я благодарен Центральному союзу потребительских обществ Российской Федерации за внимание к нашему региону», - сказал Глеб Никитин и напомнил, что Нижегородский облпотребсоюз объединяет 54 тысячи пайщиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.