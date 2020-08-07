Назначен новый глава администрации Сормовского района

Светлана Горбунова назначена главой администрации Сормовского района. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Новый глава приступит к работе с 10 августа. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил Юрий Шалабаев, представляя Светлану Горбунову коллективу администрации, ей придется сосредоточить внимание на строительстве транспортной развязки на улице Циолковского, а также на реализации национальных проектов на территории района.

Напомним, прежний глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин был назначен заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, а с 1 июля – первым заместителем главы администрации города.

Справка «КП».

Светлана Горбунова родилась в октябре 1974 года. Имеет высшее образование, карьеру начинала на «ГАЗе», где проработала около 10 лет. Затем работала в администрации Приокского района, а в 2016 году была назначена заместителем главы администрации Сормовского района.

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