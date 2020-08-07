В Нижнем Новгороде в День города все-таки будет салют

В честь Дня города Нижнего Новгорода будет запущен праздничный салют. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации со ссылкой на департамент культуры Нижнего Новгорода.

Как сообщается в пресс-релизе, салют можно будет увидеть 15 августа в 22.00. Залпы будут даны с воды, в акватории рек Оки и Волги. «Выбор места проведения салюта обусловлен требованиями безопасности», - сообщает источник. Нижегородцы смогут посмотреть его, и при этом соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

Напомним, в этом году программа празднования включает в себя три направления: «Смотри!», «Гордись!», «Действуй!». Жители Нижнего Новгорода могут посмотреть полёты аэростатов, парад парусов и мотопарад. Кроме того, жители областного центра могут принять участие в проекте «Уютный двор». В рамках празднования будут награждены лауреаты Премии Нижнего Новгорода.

Напомним, условия проекта «Уютный двор» можно узнать на сайте уютныйдворнн.рф. Там же можно подать заявку на участие в программе.

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