В 36 районах области не зарегистрировано новых случаев коронавируса

Статистика заболеваемости коронавирусом который день продолжает радовать – за минувшие сутки, например, диагноз подтвердился у 103 жителей Нижегородской области, что является самым низким показателем за последние месяцы.

По сообщению пресс-службы губернатора и областного правительства, по состоянию на полдень, 7 августа, в 36 муниципалитетах не было подтверждено новых случаев коронавируса. Прирост пока обеспечивают самые крупные города области – Нижний Новгород, Дзержинск. Так, в областном центре проживают 12599 заболевших, в Дзержинске – 2119, в Павловском районе – 1295. Эти три муниципальных образования стабильно удерживают первые строчки областного антирейтинга по количеству заболевших.

В остальных районах области количество зараженных не превышает 1000 человек (901 – Бор, 665 – Богородск, 635 – Кстово, 529 – Семеновский округ).

Наименьшее количество заболевших – в Первомайском районе (19 случаев)

Только цифры

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 251

3. Арзамасский – 94

4. Балахнинский – 300

5. Богородский – 665

6. Большеболдинский – 80

7. Большемурашкинский – 21

8. г.о.г. Бор – 901

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 44

12. Вачский – 152

13. Ветлужский – 28

14. Вознесенский – 77

15. Володарский – 393

16. Воротынский – 38

17. Воскресенский – 129

18. Выксунский – 173

19. Гагинский – 75

20. Городецкий – 328

21. Д.Константиновский – 74

22. Дзержинск – 2 119

23. Дивеевский – 426

24. Княгининский - 70

25. Ковернинский – 75

26. Краснобаковский – 35

27. Краснооктябрьский – 211

28. Кстовский – 635

29. Кулебакский – 499

30. Лукояновский – 92

31. Лысковский – 243

32. Навашинский – 253

33. Павловский – 1298

34. Первомайский – 19

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 186

37. Починковский – 209

38. Семеновский – 529

39. Сергачский – 317

40. Сеченовский – 90

41. Сокольский – 27

42. Сосновский – 255

43. Спасский – 50

44. Тонкинский – 36

45. Тоншаевский – 108

46. Уренский – 65

47. Чкаловский – 48

48. Шарангский – 38

49. Шатковский – 300

50. Шахунский – 263

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