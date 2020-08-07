В 36 районах области не зарегистрировано новых случаев коронавируса

Статистика заболеваемости коронавирусом который день продолжает радовать – за минувшие сутки, например, диагноз подтвердился у 103 жителей Нижегородской области, что является самым низким показателем за последние месяцы.
По сообщению пресс-службы губернатора и областного правительства, по состоянию на полдень, 7 августа, в 36 муниципалитетах не было подтверждено новых случаев коронавируса. Прирост пока обеспечивают самые крупные города области – Нижний Новгород, Дзержинск. Так, в областном центре проживают 12599 заболевших, в Дзержинске – 2119, в Павловском районе – 1295. Эти три муниципальных образования стабильно удерживают первые строчки областного антирейтинга по количеству заболевших.
В остальных районах области количество зараженных не превышает 1000 человек (901 – Бор, 665 – Богородск, 635 – Кстово, 529 – Семеновский округ).
Наименьшее количество заболевших – в Первомайском районе (19 случаев)
Только цифры
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 251
3. Арзамасский – 94
4. Балахнинский – 300
5. Богородский – 665
6. Большеболдинский – 80
7. Большемурашкинский – 21
8. г.о.г. Бор – 901
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 44
12. Вачский – 152
13. Ветлужский – 28
14. Вознесенский – 77
15. Володарский – 393
16. Воротынский – 38
17. Воскресенский – 129
18. Выксунский – 173
19. Гагинский – 75
20. Городецкий – 328
21. Д.Константиновский – 74
22. Дзержинск – 2 119
23. Дивеевский – 426
24. Княгининский - 70
25. Ковернинский – 75
26. Краснобаковский – 35
27. Краснооктябрьский – 211
28. Кстовский – 635
29. Кулебакский – 499
30. Лукояновский – 92
31. Лысковский – 243
32. Навашинский – 253
33. Павловский – 1298
34. Первомайский – 19
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 186
37. Починковский – 209
38. Семеновский – 529
39. Сергачский – 317
40. Сеченовский – 90
41. Сокольский – 27
42. Сосновский – 255
43. Спасский – 50
44. Тонкинский – 36
45. Тоншаевский – 108
46. Уренский – 65
47. Чкаловский – 48
48. Шарангский – 38
49. Шатковский – 300
50. Шахунский – 263
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.