Нижегородская область и Центросоюз РФ заключат соглашения о сотрудничестве

В пятницу, 7 августа 2020 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов подпишут соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По информации источника, в частности, планируется заключить соглашения о сотрудничестве правительства Нижегородской области, Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации с Нижегородским областным союзом потребительских обществ, с одним из крупных федеральных ритейлеров. Кроме того, будет заключено соглашение между министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона и Российским университетом кооперации.

Соглашения заключаются в целях развития сферы потребительского рынка и, в частности, кооперативной торговли, а также социальной инфраструктуры Нижегородской области.

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