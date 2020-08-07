Еще 103 случая заболевания коронавирусом выявлены в Нижегородской области

Количество подтвержденных случаев коронавируса продолжает снижаться. За минувшие сутки такой диагноз был поставлен 103 нижегородцам. По этому показателю регион в общероссийском антирейтинге по количеству заболеваний за сутки покинул не только лидирующие позиции, но и первую десятку. По итогам на 7 августа Нижегородская область расположилась на 13 строчке, пропустив вперед Омскую, Мурманскую, Ростовскую области, Красноярский Край и другие регионы.

Лидирует в списке по-прежнему Москва с 686 зараженными, остальные регионы, включая и Московскую область, идут со значительным отрывом. Так, в занявшей второе место Свердловской области – 180 заболевших.

К слову, Нижегородская область делит 13 и 14 место с Оренбургской. В этих регионах зафиксировано одинаковое количество заболеваний.

Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом «COVID-19» – 24 654 человека.

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