Глеб Никитин и Андрей Турчак возложили цветы к памятнику в парке Победы. Фото: Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия»

6 августа в Нижнем Новгороде секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и секретарь Нижегородского регионального отделения партии, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили парк Победы, в котором последние два года проводилось масштабное благоустройство. Об этом сообщает Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия».

- 2 июля Указом Президента Нижнему Новгороду было присвоено звание «Город трудовой доблести». Сейчас проводится голосование по выбору места, где будет установлена памятная стела. Парк Победы - одна из 5 территорий, представленных на выбор нижегородцев. Мы обязательно продолжим развивать парк как центр патриотической жизни, - рассказал Глеб Никитин.

В парке Победы Андрей Турчак и Глеб Никитин возложили цветы к памятнику Василию Маргелову.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.