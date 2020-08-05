Более 20 сотрудников Борской ЦРБ получили благодарности от губернатора Нижегородской области. Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провели встречу с коллективом Борской ЦРБ 5 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава региона смог не только лично пообщаться с медиками, но и посетить стационар и поликлинику.

- Много раз за последние месяцы общался с нижегородскими медицинскими работниками, правда, преимущественно в режиме видеоконференцсвязи. Сегодня очень рад нашей личной встрече. Не устаю повторять слова благодарности и признательности всем медикам. В том числе тем, кто работал и продолжает работать с пациентами, заболевшими коронавирусом, - сказал Глеб Никитин.

В Борской центральной районной больнице выздоровело около 1200 пациентов, зараженных коронавирусом.

- Мы боролись за каждого пациента. С такой инфекцией столкнулись впервые. Были случаи, когда наши медики не уходили из стационара по несколько дней. Это сплотило нас – мы стали родными людьми. Единение дало поистине фантастические результаты: у нас выздоровел пациент после 23-дневной искусственной вентиляции легких, - рассказала начальник инфекционного госпиталя Борской ЦРБ Ольга Смирнова.

Отметим, что в регионе проводится комплексная программа капитального ремонта учреждений здравоохранения, в ходе которой в Борской ЦРБ был отремонтирован инфекционный корпус. Также в июле в терапевтическом корпусе приступили к обновлению фасада и крыши здания.

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