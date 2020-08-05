Бывшего главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина перевели в другую исправительную колонию

Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин, осужденный на 10 лет строгого режима, был переведен в другое исправительное учреждение. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Перевод заключенного из одного учреждения в другое предположительно может быть связано с тем, что у Олега Сорокина было большое влияние на других осужденных или администрацию учреждения ФСИН.

Напомним, что судебный процесс по делу Олега Сорокина завершился только 7 марта 2019 года. Суд признал бывшего главу Нижнего Новгорода виновным в соучастии в похищении Александра Новоселова в 2004 году при проведении милицейского оперативного эксперимента, а также в пособничестве в превышении должностных полномочий и получении в 2013 году особо крупной взятки.

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