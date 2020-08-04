Богородские очистные сооружения должны модернизировать до марта 2021 года

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:23:59+03:00

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Богородские кожевенные предприятия должны до марта 2021 года модернизировать свои очистные сооружения. Об этом сообщается пресс-служба областного правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора Нижегородской области Евгения Люлина.

Модернизация необходима, в первую очередь, для реки Рязанки, в которую сегодня сбрасывают промышленные стоки кожевенные предприятия. Экологическую проблему обсудили на совещании в администрации Богородска. Как сообщил по итогам совещания первый замгубернатора, до конца текущей недели в правительство региона будут представлены графики модернизации очистных сооружений кожевенных предприятий. «Сама модернизация должна завершиться не позднее марта следующего года», - подчеркнул Евгений Люлин.

Кроме того, отметил он, предприятия должны уже сейчас озаботится чистотой стоков. «Если нарушения будут продолжаться, предприятиям грозит как административная, так и уголовная ответственность, возможна и приостановка деятельности», - заявил Евгений Люлин.

В июле 2020 года региональное министерство экологии совместно с Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой в вечернее время отбирало пробы воды. Результаты анализа показали значительное превышение ( 11 раз) предельно допустимой концентрации вредных загрязняющих веществ со стороны всех предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU